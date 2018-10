Extreem-rechts wil demonstreren tegen De Grote Broek: 'Sluit dit voormalig krakersbolwerk'

400 foutrij­ders per dag op Grift­dijk-Noord riskeren een bon

11:41 NIJMEGEN - Per dag riskeren momenteel 400 automobilisten een boete van 149 euro omdat ze zonder vergunning in de ochtend- en avondspits over de Griftdijk in Nijmegen-Noord rijden. Omdat de gemeente Nijmegen dat fors vindt, heeft ze besloten om langer door te gaan met waarschuwingsbrieven bij een eerste overtreding en zijn er nog geen boetes uitgedeeld.