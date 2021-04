Familie ernstig bezorgd om sinds vrijdag vermiste Lucas Reinders in Nijmegen

Mijn dierbare Ruud luisterde naar de geluiden van de Sahara met zijn geofoon

23 april NIJMEGEN - Een geofoon is een apparaat waarmee je ondergronds geluid kunt waarnemen. Het wordt gebruikt in de gaswinning. Ruud van Boom (59) heeft er eentje thuis in Nijmegen, uit de tijd dat hij in de Sahara naar gas en olie zocht.