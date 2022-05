Familiearchief De Bourbon de Parme naar Radboud Universiteit: ‘Een bekroning van twintig jaar werk’

Drugs in anus de tbs-kli­niek binnen smokkelen? Bodyscans moeten daar een einde aan maken

Bodyscans die met röntgenstralen controleren of tbs’ers na hun verlof drugs de kliniek in proberen te smokkelen in hun lichaamsholten. In drie tbs-klinieken, waaronder De Pompestichting in Nijmegen, wordt daar nu mee proefgedraaid.

7 mei