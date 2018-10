Fans enthousiast over nieuwe clip De Staat

Nijmeegse rolstoel­ten­nis­ser Jernilius Martina (6) is Uniek Sportta­lent

13:17 NIJMEGEN - Jernilius Martina (6) uit Nijmegen is gekozen tot Uniek Sporttalent 2018. De rolstoeltennisser heeft deze prijs vrijdag ontvangen in het clubgebouw van Tennisvereniging Rapiditas. Daar heeft hij inmiddels een vaste plek in het rolstoeltennisteam.