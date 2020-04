Fans steken Navarone een hart onder de riem met eigen versie van Free Together

Update Vrachtwa­gen rijdt tegen pui in centrum Nijmegen, gebouw ontzet

12:06 NIJMEGEN - In het centrum van Nijmegen is dinsdagochtend rond 11.30 uur een vrachtauto tegen de pui van een gebouw gereden. Daarbij is de chauffeur lichtgewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.