Fans vol lof over concert Rammstein in Goffertpark, maar er klinkt ook kritiek: ‘Hoe zit het met die stikstofuitstoot?’

De show die volgde was één groot spektakel met veel zwarte rook en enorme vuurkolommen die zorgden voor gigantisch veel warmte. Het riep her en der de vraag op wat dit betekende voor de lokale stikstofuitstoot.



‘Avondje #Rammstein en Nijmegen mag een jaar lang niet bouwen voor wie in stikstof gelooft’, grapt Bulte R. ‘Gaaf, Rammstein. Heb ze in GelreDome gezien destijds. Bij al het vuur en CO2 etc, kijk je vast even de andere kant op’, schrijft mariskArt onder een tweet van Lisa Westerveld die als fan en ‘gewoon in metalshirt’ bij het concert was.



Volgens stikstofprofessor Wim de Vries van de Wageningen Universiteit kan het lokaal zeker voor een flinke uitstoot zorgen, maar is het vanuit landelijk oogpunt totaal verwaarloosbaar. ,,Je krijgt daar ter plekke een hoge concentratie fijnstof en de vraag is of dat goed is voor je gezondheid’’, zegt hij. De Vries vergelijkt het met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Ook dan zijn er tijdelijke concentraties met stikstof, maar die zijn dan wel veel hoger. ,,Maar dat is allemaal van tijdelijke aard. Het zou eerder een principekwestie kunnen zijn.’’