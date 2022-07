Fans vol lof over concert Rammstein in Goffertpark, maar hoe zit het met die stikstofuitstoot?

De Duitse Tanzmetallband Rammstein zou eigenlijk al in 2020 naar Nijmegen komen, maar corona gooide toen roet in het eten. Het geduld van de 60.000 fans die een kaartje hadden voor het eerste van twee uitverkochte concerten, werd tot maandagavond op de proef gesteld. Het chagrijn door het lange wachten was gelijk verdwenen nadat de band aftrapte met een oorverdovende knal waarna Armee der Tristen, het eerste nummer van hun meest recente album Zeit , over de uitverkochte Goffertweide schalde.

Groot spektakel met rook en vuur

De show die volgde was één groot spektakel met veel zwarte rook en enorme vuurkolommen die zorgden voor gigantisch veel warmte. Het riep her en der de vraag op wat dit betekende voor de lokale stikstofuitstoot.



‘Avondje #Rammstein en Nijmegen mag een jaar lang niet bouwen voor wie in stikstof gelooft’, grapt Bulte R. ‘Gaaf, Rammstein. Heb ze in GelreDome gezien destijds. Bij al het vuur en CO2 etc, kijk je vast even de andere kant op’, schrijft mariskArt onder een tweet van Lisa Westerveld die als fan en ‘gewoon in metalshirt’ bij het concert was.



De in 1994 opgerichte band met zanger Till Lindemann aan het hoofd trekt een kleine dertig jaar later een gemêleerd publiek van jong en oud, metal vestjes en casuals; het beweegt en geniet allemaal vrolijk naast elkaar.