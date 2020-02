Fatima, een meisje van 3 dat bij min 10 was achtergelaten in de hoop dat ze het niet zou overleven

#watdoetsinanDe directeur van het meisjesweeshuis neemt me mee naar een kleine kamer. Er zit een meisje in een stoel. ,,Dat is Fatima’’, zegt de directeur. ,,Ze is 3 jaar oud en deels verlamd. We proberen voor haar te zorgen, maar het valt niet mee. Afghanistan is niet een land dat ingericht is voor mensen met lichamelijke gebreken.’’