Favoriete kersthits van onze sterren: Mariah Carey ingeruild voor Mahalia Jackson, Wham voor Sufjan Stevens

Mijn kerstliedRond kersttijd klimmen all time kerstkneiters als All I want for Christmas van Mariah Carey en Last Christmas van Wham steevast naar de bovenste regionen van de streaming hitlijsten. Maar wat zijn de favorieten van onze sterren? En welke mooie herinnering hoort daarbij?

We vroegen het aan muzikanten Frank Boeijen, Blaudzun, Linde Schöne en Bennie Jolink. Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en showbizzman Jochem van Gelder.

Frank Boeijen: Mahalia Jackson Mijn kerstlied: ,,Joy to the world van Mahalia Jackson. Mijn ouders hadden vroeger een langspeelplaat met gospelnummers van haar en die werd altijd in de kerstnacht gedraaid als we thuiskwamen van de nachtmis. Mijn grote voorbeeld Bob Dylan heeft ook een kerstplaat gemaakt voor een goed doel. Maar als ik daar naar luister, klinkt het toch als één grote grap.” Volledig scherm Frank Boeijen © Bert Beelen Mooie kerstherinnering: ,,Thuis was ik de jongste van tien kinderen en in de kerstnacht haalden onze ouders ons uit bed om naar de mis van middernacht te gaan. Het was altijd ijskoud in de kerk aan de Nijmeegse Dennenstraat. Zo’n mis met drie heren en het koor duurde ook lang, in mijn herinnering ruim twee uur. We zaten met z’n twaalven op een rij in de kerkbank. Mijn moeder en ik vielen weleens in slaap. Weer thuis was het magisch. Daar werd je weer warm en stond het eten klaar: balkenbrij en Brabantse worstenbroodjes. We hadden een grote kerststal in de woonkamer en echte kaarsen in de kerstboom totdat we een keer brand kregen.”

Jochem van Gelder: Bing Crosby en David Bowie

Mijn kerstlied: ,,Mijn kerstlied en mooiste kerstherinnering hebben nogal met elkaar te maken. Beneden-Leeuwen had vroeger een jongerenkoor. Een vermaard koor, dat in de jaren 70 zelfs een lp uitbracht. Als katholieke jongen moest ik geregeld naar de kerk. Het enige waar ik niet tegenop zag was de nachtmis met Kerstmis. Dan speelde het koor. Joop van Eck was de drummer. Ik vond hem te gek en ben later zelf gaan drummen in het koor.

Volledig scherm Jochem van Gelder © Yade Bons

,,Als drummer moest ik me met kerst vooral gedeisd houden en mocht ik niet te hard spelen. Behalve bij één nummer: The little drummer boy. Hier draaide het om de drummer en de drumsolo. Voor mij was dat het ultieme moment om te schitteren. De optredens in de Alphonsuskerk zal ik nooit vergeten. Ik vond het geweldig om flink uit te pakken, al was koorleidster Els daar niet altijd van gediend. Zij vond dat ik té hard speelde in de kerk. Uiteindelijk heb ik een jaar of vier, vijf in dat koor gespeeld. Ik heb fantastische herinneringen aan de optredens met kerst. En zo is dit mijn favoriete kerstlied geworden. Vooral de versie van Bing Crosby en David Bowie.”

Blaudzun: Sufjan Stevens Mijn kerstlied: ,,Dat is eigenlijk geen lied, maar een heel oeuvre van Sufjan Stevens. Hij begon met een EP met zes kerstnummers en dat is een megalomaan project geworden van 86 liedjes. Die zet ik elke kerst weer op, ook al heb ik een haat-liefdeverhouding met het genre. Maar tegen die platen kan ik niet op. Als ik dan toch een favoriet moet noemen: Jupiter Winter van zijn laatste kerstalbum in die serie. Zelf heb ik wel eens Wonderful Christmas van Paul McCartney gecoverd. ” Volledig scherm Blaudzun © Andreas Terlaak Mooie kerstherinnering: ,,In 2019 ging ik met mijn vriendin letterlijk naar het einde van de wereld: Patagonië. In een eenzaam landschap, in the middle of nowhere, was dat mijn ultieme kerst. Het was daar zomer, 10 graden, maar er was wel het wit van de gletsjers. In dorpjes hing kerstversiering, maar dat vond ik prima. Ik houd ervan om samen te zijn met een grote groep geliefden en familie, lekker eten, maar dat doe ik het liefst het hele jaar door. Dat verplichte tijdens kerst vind ik ingewikkeld. Onbewust ben ik in die tijd vaak weg.”

Hubert Bruls: Andy Williams

Mijn kerstlied: ,,Some children see him van Andy Williams is mijn favoriet, dat is geschreven door Wihla Hutson in 1951. Het gaat erover dat we vanuit de Bijbel niet precies weten hoe Jezus eruit zag. Kinderen over de hele wereld hebben een ander beeld van hem, maar de gedachte over hem is wel overal hetzelfde. Prachtig, vind ik het. Het lied is niet zo bekend, dus veel mensen zullen het niet kennen. Bij mij roept het lied nostalgie op. Het staat op een album uit de jaren 60. Elke kerst draai ik het lied wel een paar keer.”

Volledig scherm Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen © ANP

Mooie kerstherinnering: ,,Deze vraag is voor mij lastiger te beantwoorden. Meestal vieren we kerst thuis, met mijn dochters, vrouw en moeder. Ik ben katholiek, dus ga ook naar een kerstviering. Van het samen zijn kan ik vooral genieten. Tweede kerstdag is extra speciaal, die dag is ook mijn vrouw jarig. Overdag komen dan vaak vriendinnen langs, in de avond gaan we uit eten. Van de dagen na de kerst tot oud en nieuw geniet ik eigenlijk nog meer. Het is zo’n tijd dat de wereld lijkt te rusten en er niets moet.”

Linde Schöne: Britney Spears Mijn kerstlied: ,,Dat is dit jaar My only wish van Britney Spears, omdat het corny, poppy en fijn is. Een beetje zoals ook Mariah Carey, maar dat is wel heel saai om te zeggen. Het nummer heeft een mooi Betty Boop-gehalte. Het is inmiddels een aantal jaren oud en dat is goed. Kerstmuziek moet nostalgisch voelen, een goed kerstlied wordt elk jaar beter. Het moet rijpen, net als wijn. Ik hoop dat het ook gaat gebeuren met de nummers op mijn album Kerstmis baby van dit jaar. Je hoeft niet mee naar m’n ouders is de single, in K*RSTMIS rap ik ‘Go Santa! Go Jesus!’, dat is toch silly en over the top? Normaal ben ik wel serieus met mijn muziek, maar met Kerstmis hoeft dat niet.” Volledig scherm PR dgfoto Gelderlander Nijmegen: Linde Schöne © Paul Rapp Mooie kerstherinnering: ,,Op mijn basisschool zou er een kerstdienst zijn zonder koor, omdat er geen geld voor was. Dus formeerde mijn moeder een koor met vrienden. Na afloop kwam iedereen bij ons, maar hadden we niets in huis, behalve wat bloem, eieren en whisky. Sindsdien is het traditie dat een groep vrienden pannenkoeken komt eten met Irish Coffee.”

Bennie Jolink: ‘Vader zong zó hard mee dat de rest van de kerkgangers niet meer te horen was’

Mijn kerstlied: ,,Sti-hille nacht, hei-li-ge nacht. Dat lied heeft zó’n prachtige melodie, daar word ik emotioneel van en het ontroert me enorm. Komt ook door vroeger, toen we dat lied thuis vaak zongen met mijn broers en zussen. En mijn vader die in de kerk zó hard meezong dat de rest van de kerkgangers niet meer te horen waren, haha!

Volledig scherm Bennie Jolink © Koen Verheijden Bovendien is het lied internationaal, het wordt in zowat alle talen gezongen. Neem de Eerste Wereldoorlog, in 1917, toen de Duitsers en Engelsen samen Stille Nacht zongen en tijdens de wapenstilstand met kerst samen voetbalden. Toch mooi dat dit lied dat kan bewerkstelligen.”



Mooie kerstherinnering: ,,Vroeger had ik een onnoemelijke hekel aan kerst. Dat neppe commerciële, verplicht gezellig doen. Bah. Maar ik ben ouder en dus milder geworden, en zie nu dat de kerk in bijvoorbeeld mijn woonplaats Hummelo ook mensen bij elkaar brengt.



Mensen putten troost uit het geloof, vooral rond kerst, en daar kun je gewoon niet tegen zijn. Of ik gelovig ben geworden? Nee, dat niet, maar een overtuigd atheïst zoals vroeger ben ik ook al lang niet meer.”