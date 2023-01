Favorieten van Femke in Nijmegen: 'Hier zit je op stoelen gemaakt van wijnvaten'

indebuurtDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Femke Matthijsse (24) uit Nijmegen-Centrum. Dit zijn de lievelingsplekken van Femke!

Over Femke

Kaas, speciaalbier, koffie, wijn en Nijmegen. Dat is alvast een voorproefje van de favorieten van Femke. De pas afgestudeerde communicatiewetenschapper woont in de binnenstad en staat in de startblokken om te beginnen met haar eerste baan. Hoewel haar vriend in Utrecht woont, is ze niet uit Nijmegen weg te slaan. “Ik houd van Nimma en alles wat het te bieden heeft. Mijn vriend? Die komt maar hierheen”, vertelt ze lachend.

Kaashandel De Wit

“Ik zeg altijd: ‘Een dag geen kaas gegeten, is een dag niet geleefd!’ Mijn absolute favoriet is de Boeren Stolwijker. Het is een pittige belegen kaas en geloof me, als je deze kaas eet gaat er een wereld voor je open.” Femke vertelt dat ze vaak bij Kaashandel De Wit te vinden is op zaterdagochtend om een blokje kaas te scoren voor het weekend.

B&B Roosje van Ooy

“Als ik de drukte van de stad even wil verlaten, ga ik graag de Ooij in. Na ongeveer een half uurtje wandelen langs de Waal kom je bij B&B Roosje van Ooy. Dat is voor mij de plek voor een lekker theetje, een warme chocolademelk of een wedstrijdje op een van de skelters die je daar kan pakken. En niet te vergeten: het uitzicht is er prachtig!”

In de Blaauwe Hand

Voor Femke is café In de Blaauwe Hand een plek waar ze vaker wil zijn dan dat ze er daadwerkelijk komt. “Ik heb er meerdere avonden flink doorgezakt. Omdat het er zo klein is, ben ik vaak bang dat er geen plek is, waardoor ik op voorhand eerder kies voor Faber of Samson voor een speciaalbiertje. Zonde eigenlijk.”

Bhalu

Bhalu is volgens Femke dé plek in Nijmegen om de lekkerste cappuccino met havermelk te drinken. “Bij Bhalu hangt zo’n ontspannen sfeer, je kan er immers niets voor niks ook yoga doen. Ik werk er vaak met mijn laptop of klets bij met vriendinnen onder het genot van een drankje.

