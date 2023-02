Favorieten van Isis: 'Dit is de perfecte plek tegen een blue monday'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Isis Saleh (23) uit Nijmegen-Oost. Van de lekkerste ijsjes tot de beste marktkraam: dit zijn haar lievelingsplekken!

Over Isis

Kaas, bitterballen, wijn en goed gezelschap. Het is alvast een greep uit de favorieten van Isis. Samen met haar vriend woont ze in een appartementje in Nijmegen-Oost en in haar dagelijkse leven maakt ze zich nuttig bij de Nijmeegse vestiging van Tempo-Team. “Ik zit het liefst de hele dag in de zon op het terras met een versnapering op tafel.” Waar ze dat doet, lees je in dit artikel.

IJssalon Bloem

“Of het nou warm is of niet, een goed Italiaans ijsje gaat er altijd in. Tijdens een avondwandeling maak ik graag een tussenstop bij IJssalon Bloem in de Stikke Hezelstraat. Het ijs daar is in één woord geweldig! Ik kan niet wachten tot ze weer opengaan.”

Volledig scherm IJssalon Bloem in de Stikke Hezelstraat © indebuurt Nijmegen.

Wunderkammer

“Naast wijn, ben ik groot liefhebber van een speciaalbiertje. Een witte van de tap of een blonde uit de fles. Bij de Wunderkammer is er in ieder geval keuze genoeg. Kaasje op tafel en mijn avond is compleet.”

Marktkraam Bjorg Willemsen

“Als ik me op vrijdagavond bij de Wunderkammer heb weten in te houden, ben ik de zaterdagochtend fit genoeg om even langs de markt te gaan. Groente en fruit haal ik dan het liefste bij de grote marktkraam op het plein van Kelfkensbos: Bjorg Willemsen. Ik blijf me verbazen over de hoeveelheid groente en fruit die je kan halen voor relatief weinig geld. Dikke tip!”

Hubert

“Ik ben zeker niet vies van een feestje. Bij Hubert zijn ze daar goed in. Goede muziek, fijne mensen en een leuke sfeer. Je hebt af en toe een truitje extra nodig, maar dat mag de pret niet drukken. Ik kom hier heel graag!”

De Kluizenaar

“Nog zo’n fijne plek om te borrelen is de Kluizenaar in Bottendaal. Pasgeleden deed ik voor het eerst mee met de pubquiz op maandagavond en dat was een groot succes! We werden twaalfde van de 21 teams en ik moet bekennen: dat vond ik een goede prestatie. Het is de perfecte plek om een blue monday tegen te gaan.”

Volledig scherm De Kluizenaar in Bottendaal © indebuurt Nijmegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!