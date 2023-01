Favorieten van Kaz in Nijmegen: 'In de zomer overnacht ik hier zonder tent, dan is de sterrenhemel mijn dak'

indebuurtDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Kaz Beuger (27) uit Nijmegen. Dit zijn zijn lievelingsplekken!

Over Kaz

Het kan zijn dat Kaz je bekend voor komt. Een tijd geleden vertelde hij op indebuurt Nijmegen over zijn sportonderneming Beweeg-Wijzer die hij samen met een vriend runt. Ze geven sportlessen op meer dan honderd locaties in en rondom de stad. Nu deelt de Nijmeegse sportfanaat zijn vijf favoriete plekken.

Cheffi’s Pastries

“Cheffi’s Pastries zit op het NYMA-terrein. De eigenaresse maakt hele mooie bruidstaarten, lekkere cookies en onvergetelijke (vegan) fudges en brownies. Alles dat hier wordt gebakken zit vol liefde, dat proef je gewoon! Het terrein wordt gerenoveerd, maar ik kijk nu al uit naar de zaak op het vernieuwde NYMA-terrein.”

Bisonbaai

“De Bisonbaai is een magische plek. In de zomer overnacht ik hier zonder tentje, dan is de sterrenhemel mijn dak. Er bestaat dan wel een kans dat ik wakker gemaakt wordt door een bison. Je kan er heerlijk zwemmen en de dieren helpen me om bewust te worden van mijn omgeving. Het is de perfecte plek om je overdag even terug te trekken.”

Sportcentrum Fudochi

“Bij Fudochi kan ik op een veilige en gedisciplineerde manier uiting geven aan mijn energie, kracht en speelsheid. De Grappling en Braziliaanse jiujitsu lessen van leraar Tum Energia zijn super inspirerend en gaaf! De sportschool zit een beetje verstopt op de Twee Oude Heselaan, maar is een parel in Nijmegen voor (budo)sportliefhebbers.”

Toon’s Groente en Fruithoek

“Het eten is hier goddelijk en dat zeg ik niet snel. Ik haal er altijd brood, salade en dolma’s. Maar het eten is niet de enige reden waarom deze plek een favoriet is: het is de familie die elke dag klaarstaat met een energie waar je u tegen zegt. Ik waardeer de vriendelijkheid en humor enorm. Deze plek zit echt in mijn hart.”

B&B Roosje van Ooy

“In de zomer is B&B Roosje van Ooy een van mijn lievelingsplekken om te vertoeven. Het uitzicht op de Ooijpolder is ongelooflijk, het werkt haast verstillend. Met een kopje koffie en wat soep kan ik hier makkelijk een hele middag zitten. De eigenaren zijn warme mensen met veel humor. Als je bestelling klaar is, roepen ze soms je naam in een microfoon die stemmen vervormt. Het hele terras begint dan te lachen, zo simpel en vermakelijk tegelijkertijd.”