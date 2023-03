Favorieten van Loïs: 'Bij deze wijngaard waan ik me in het buitenland'

indebuurt.nlElke week vragen we een Njimegenaar om zijn of haar favoriete plekken in de stad met ons te delen. Want wie tipt de beste en fijnste adresjes? Juist, een local. Deze week deelt Loïs Jansen (25) haar lievelingsplekken van Nijmegen.

Over Loïs

Loïs is een Nijmeegse fashionblogger die naast haar werk als marketeer bij Douglas, haar kennis deelt over mode en interieur. Dat doet ze op haar website Loïs Blog en op haar gelijknamige Instagram-pagina. Niet zonder succes: ze heeft al ruim 22.000 volgers. “Ik ben dol op mode, schrijven, fotografie, reizen en natuurlijk op Nijmegen. Ik heb hier favorieten genoeg!”

Wijnterras De Holdeurn

“Net iets buiten Nijmegen ligt één van mijn favorieten plekken voor in de zomer: het Wijnterras De Holdeurn. Deze wijngaard, waar ze drie witte druivenrassen telen, geeft me even het gevoel alsof ik in het buitenland ben. Je kan er heerlijk vertoeven onder het genot van een wijnproeverij met lekkere hapjes. Echt een aanrader voor een romantische date of gezellig uitje als je even klaar bent met de drukte van de stad.”

Volledig scherm Wijnterras De Holdeurn © Loïs Jansen.

Paradiso

“Nog zo’n plek waar je je even in het buitenland waant. Italië dit keer. Het interieur bij Paradiso geeft mij absolute Italië vibes: leuke schilderijtjes, bordjes en kandelaren. Het eten is geweldig. Ik houd van het concept om verschillende gerechtjes te bestellen en met je gezelschap te delen. Want met zoveel Italiaans lekkers op de kaart is kiezen héél moeilijk. Ook een tip: de Cocktail Tasting. Verschillende cocktails met passende barbites.”

Kushiin

“Voor een heerlijke koffie to go ga ik naar Kushiin. In het weekend strijk ik er neer voor een ontbijtje of lunch met vriendinnen. De pancakes met zalm en avocado zijn mijn absolute favoriet. (Bijna) elke keer bestel ik deze. Naast dat alles superlekker is, zien de gerechten er ook nog eens heel ‘Instagrammable’ uit. Perfect voor de gram dus.”

Bar Pasta

“Houd je van pasta én kan je, net als ik, moeilijk kiezen? Ga dan naar Bar Pasta in Nijmegen-Oost. Met zes verschillende pastagerechten is de keuze een stuk makkelijker te maken. Heel fijn! Bar Pasta staat natuurlijk ook in dit rijtje vanwege de lekkere antipasti. Met heerlijke kazen, vleeswaren en focaccia ben ik al om.”

Volledig scherm Bar Pasta © Loïs Jansen.

MOOD Conceptstore

“Wanneer ik in het centrum ben, loop ik altijd even bij MOOD naar binnen. Ik vind het heerlijk om er rustig rond te struinen. Nu ik 25-plus ben, word ik helemaal blij van een hippe olijfoliefles of fancy peper-en-zoutstelletje (want ja, dat staat mooi in de keuken). Voor cadeautjes slaag ik hier altijd. Of ze nu voor mezelf zijn of voor iemand anders.”

