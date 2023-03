Favorieten van Melanie: 'Dit Griekse restaurant voelt als thuiskomen'

indebuurt.nlElke week vragen we een Njimegenaar om zijn of haar favoriete plekken in de stad met ons te delen. Want wie tipt de beste en fijnste adresjes? Juist, een local. Deze week deelt Melanie van den Boogaard (26) haar lievelingsplekken van Nijmegen.

Over Melanie

De 26-jarige Melanie uit de Nijmeegse wijk Grootstal is een creatieveling. Een aantal jaren geleden begon ze namelijk met schminken en bodypainting onder de naam Mellies Grime. “Wat begon als een hobby is ruim zes jaar later uitgegroeid tot een gevestigde naam in de schminkwereld. Met gave schminkklussen op grote festivals zoals Emporium en vele kleinschalige kinderfeestjes als gevolg. Via Mellies kan ik mijn creativiteit kwijt.”

Café Sjors & Sjimmie

“Bij Café Sjors & Sjimmie heb ik gewerkt. Hoewel dat werktijdperk voorbij is, ben ik nog vaak op het terras of in de kroeg te vinden. Lekker met vrienden proosten met een biertje tijdens een kaartspel of dansen op de muziek van de dj. Genieten!”

Rhodon

“Dit Griekse restaurant aan de Bloemerstraat is de vaste prik van mijn vriend en mij. Het voelt als thuiskomen. Er werkt vriendelijk personeel en het eten is heerlijk.”

Hatertse Vennen

“Met mooi weer vind ik het heel erg fijn om een stuk te wandelen. Het is daarom extra prettig dat we bij dicht bij de Hatertse Vennen wonen, het is daar zó mooi.”

Bleeckerstreet

“Heb je zin om een avond lang uitgebreid te tafelen met een lekker wijntje erbij? Dat kan bij Bleeckerstreet bij Kelfkensbos. Ik kom hier graag om heerlijk te eten.”

Het Goffertpark

“Wij wonen om de hoek bij het Goffertpark en lopen regelmatig na het eten even een rondje door het groen. Het is een groot en gezellig park waar altijd wel andere mensen te vinden zijn. Ook voor festivals, feestjes en markten ben ik hier te vinden.”

