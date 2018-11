Feit of fabel? Harder rennen door bietensap

Het was een paar jaar geleden de geheimtip van topatlete en bewegingswetenschapper Miranda Boonstra: bietensap drinken. Tegenwoordig horen we er weinig meer van. Is het uit? Nee hoor, zegt Boonstra. ,,Ik denk dat het meer is ingeburgerd in de hardloopwereld. Bietensap is geen hype meer.’’