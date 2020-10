Fem, Steffi en Isa zitten al maanden in spanning over hun coronaboete: ‘Het duurt allemaal zo lang’

Huren bevriezen? Dan minder bouw van sociale huurwonin­gen, zeggen corpora­ties

30 september NIJMEGEN - De gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties vrezen in de knel te komen nu de politieke druk toeneemt om de huren te bevriezen: 0 procent huurverhoging. Heel sympathiek, zeggen de woningcorporaties, maar we moeten uitkijken dat we met de discussie over één steen niet het hele bouwwerk omver trekken.