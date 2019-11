Fender (11) uit Lent brengt winnaarsmentaliteit bij de Leeuwinnen

Man opgepakt die twaalf gestolen fietsen in Hatertse schuur heeft staan

19:24 NIJMEGEN - Een man is maandagmorgen opgepakt voor het hebben en verkopen van gestolen fietsen in de Nijmeegse wijk Hatert. Volgens de politie had de verdachte in totaal twaalf fietsen in zijn schuur staan die vermoedelijk gestolen zijn.