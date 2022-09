Festival De Oversteek blijft ‘compact’ in Nijmegen Noord

Neem nou het ‘Openlucht Klaslokaal’, een halfrond stenen theatertje tussen de akkers en het groen van Park Lingezegen, waar de meeste Nijmegenaren waarschijnlijk nog nooit zijn geweest. Zondagmiddag is het opeens een hotspot van De Oversteek. Drie keer betoveren de jonge strijkers van Ragazzi Quintet zeker zeventig bezoekers met hun muziek. Zelf gecomponeerd en in het Doornikse groen helemaal op zijn plek, lichten de musici hun muziekkeuze toe, met odes aan de natuur in het algemeen, en aan de ‘ondergewaardeerde varenplant’ in het bijzonder.

Quote We willen met dit festival altijd bijzondere plekjes in Noord laten zien, en die zijn er ook hier genoeg Bas Broeder, Organisator Festival De Oversteek

De Oversteek is elk jaar het ‘mini-Oerol van Nijmegen’. Net al bij de grote zus op Terschelling fietsen de meeste bezoekers van kunstwerk naar voorstelling. Al hoef je, zeker dit jaar, in Nijmegen Noord niet zo heel veel kilometers af te leggen. ,,Vanwege de bouwwerkzaamheden in het westen, mag je daar op veel plekken niet eens komen. Daarom liggen bijna alle twintig locaties dit jaar aan de oostkant van de spoorlijn", zegt mede-organisator Bas Broeder. ,,We willen met dit festival altijd bijzondere plekjes in Noord laten zien, en die zijn er ook hier genoeg.”

Geen Arnhem

Broeder vindt De Oversteek, met dit jaar zo'n 700 betalende bezoekers, in zijn huidige, compacte vorm, het best tot zijn recht komen. ,,Eén dag is goed, met een openingsfestival op de zaterdagavond", zegt hij. Plannen om het festival over heel Park Lingezegen tot Arnhem aan toe uit te breiden, en dan over meerdere dagen, waren er wel. ,,Maar de gemeente Arnhem moet dan wel meebetalen, en dat hebben we niet voor elkaar gekregen", aldus Broeder. ,,Nu blijven we mooi Nijmeegs, en straks hebben we meer westwaarts ook weer plekjes om te kiezen.”