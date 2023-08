Festival de Oversteek kan voluit en doet dat ook

Theater, muziek, dans en beeldende kunst. Niet in een theaterzaal, maar op bijzondere plekken zoals in een boomgaard, op een strand of langs de Waal. Festival De Oversteek bestaat 15 jaar en pakt uit met 40 acts op 25 locatie. De organisatie mikt op een uitverkocht evenement, wat plaatsvindt op 2 en 3 september: er zijn 1200 plaatsen.