Festivaldorp in het Nijmeegse Goffertpark

Drie maanden zomerter­ras De Kaaij trapt vrijdag al af: ‘Kleiner, maar fijner’

11:52 NIJMEGEN - Het is nog even passen en meten met de ruimte, maar één ding is zeker: zomertterras De Kaaij opent aankomende vrijdag al op de vaste stek in de Nijmeegse Lindenberghaven. Deze zomer liefst drie maanden lang. De opzet is, deels noodgedwongen, wel anders dan voorheen.