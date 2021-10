Festivalgigant David Brons snapt niets van kritiek op coronapas: ‘Totaal geen gedoe op Foute Oktoberfest’

Foute oktober­fest en Snollebol­le­kes live, 120.000 mensen vieren weer een feestje in Goffert­park en GelreDome

16 september NIJMEGEN / ARNHEM - Jetzt geht wieder los! Na ruim anderhalf jaar zonder festivals kunnen opgeteld dik 120.000 feestvierders binnenkort weer helemaal uit hun plaat gaan. Op 2 oktober vindt in het Goffertpark in Nijmegen het ‘Foute Oktoberfest’ plaats. Vanaf 8 oktober is het drie avonden en een middag ‘van links naar rechts’ tijdens het ‘Snollebollekes live in concert’ in de Arnhemse GelreDome.