Fiesta Mexicana! Taco Mundo in Nijmegen is geopend: 'De eerste dag was spannend'

Eerder meldde indebuurt Nijmegen al dat Taco Mundo een Nijmeegse vestiging zou krijgen, nu is het zover. Sinds dinsdag 14 maart kun je in het pand aan de Augustijnenstraat 8 Mexicaanse lekkernijen afhalen.

Een volgende carrièrestap

Max is nog maar 27, maar runt nu als als franchisenemer de zaak in het centrum van Nijmegen. “Ik heb lange tijd voor andere ketens gewerkt, zoals Domino’s. Het was tijd voor een volgende stap en mijn wens om een eigen zaak te runnen in vervulling te laten gaan. Bij Taco Mundo kreeg ik die kans.”

“Er waren meerdere locaties in Nederland beschikbaar voor een vestiging van het restaurant, maar Nijmegen trekt me het meest. Ik woon in Grave, maar heb ik heb hier gestudeerd en vind de stad gezellig, dus de keuze was snel gemaakt.” Hoewel Max al jarenlang ervaring heeft in deze branche, was de eerste dag spannend. “Daar ga ik niet om liegen. Je weet van tevoren niet of het storm loopt of juist heel rustig is.”

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Taco Mundo in Nijmegen © indebuurt Nijmegen.

Volledig scherm Taco Mundo in Nijmegen. © indebuurt Nijmegen.

Volledig scherm Taco Mundo in Nijmegen. © indebuurt Nijmegen.

Afhalen en bezorgen

Bij Taco Mundo vind je Mexicaanse gerechten zoals taco’s, burrito’s en quesadilla’s, maar bijvoorbeeld ook nacho’s en churros. Het restaurant is elke dag tussen 16.00 en 22.00 uur open voor afhalen. In een later stadium wordt er ook gestart met bezorging in een groot deel van Nijmegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!