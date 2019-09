Fietsen vernield in Molenstraat, verdachten opgepakt

Zakenman Marcel Boekhoorn koopt penthouse in Amsterdam à 5,4 miljoen euro

21:11 BENNEKOM - De Gelderse zakenman Marcel Boekhoorn heeft een luxe penthouse gekocht in Amsterdam. De steenrijke topondernemer, eigenaar van Hema en Ouwehands Dierenpark, heeft volgens zakenblad Quote 5,4 miljoen euro neergeteld voor het penthouse in het Amsterdamse Pontsteiger-gebouw.