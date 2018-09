Erasmuslaan tijdelijk afgesloten na zwaar ongeval met fietser

Een kijkje in 'de broed­plaats van de kwakzalve­rij'

13:08 ARNHEM/ NIJMEGEN - Spijkerhard, is het oordeel van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de opleidingen 'Neuro Linguïstisch Programmeren' (NLP) en 'Complementaire Zorg' van de HAN. Door ze aan te bieden laat Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zien dat ze een 'broedplaats voor kwakzalverij' is, aldus de in 1881 opgerichte vereniging, die de HAN subiet nomineerde voor de Meester Kackadorisprijs. Een twijfelachtige eer: deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 'personen of instellingen die kwakzalverij bevorderen terwijl van hen het tegengestelde verwacht zou mogen worden'.