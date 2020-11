Fietsersbond: ‘Stationsplan ontoegankelijk en onveilig’

Rel bij SP om Nijmege­naar met ‘communis­ti­sche banden’: ‘Dit is een heksen­jacht’

5 november NIJMEGEN - Worden SP-leden met communistische ideeën ‘kaltgestellt’? En is de SP bezig met een ‘gore heksenjacht’? Die beschuldigingen krijgt de partij nu bestuurslid Olaf Kemerink (21) deze week door zijn medebestuursleden in Nijmegen is geschorst.