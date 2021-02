Fietsster gewond na botsing met auto op rotonde in Nijmegen

UPDATE | VIDEO Bewoners moeten elders slapen na brand in studenten­huis in centrum Nijmegen: ‘Onze gang stond vol rook’

2 februari NIJMEGEN - In een studentenhuis boven eethuis Changs Streetfood in het centrum van Nijmegen heeft dinsdagavond brand gewoed. De brandweer rukte kort na 21.00 uur groots uit en had de brand vrij snel onder controle. Later op de avond controleerde de brandweer het pand vanwege een mogelijke gaslekkage, maar dat bleek loos alarm.