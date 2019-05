Fietsster met botbreuken naar ziekenhuis na aanrijding op Nijmeegse Muntweg

Waarom zette R. de zus van zijn vriendin als ‘hete mama’ op een sekssite?

29 mei NIJMEGEN - Waarom zette de 47-jarige R. in 2016 het zusje van zijn partner op sekssites? Die vraag dwarrelt door de rechtszaal van de Nijmeegse politierechter. Was het een impuls? Nee, want R. ging er maar liefst acht maanden mee door. Was het een onbeantwoorde verliefdheid? De verdachte ontkent dat krachtig.