Fietsster overleden bij botsing met vuilniswagen in Nijmegen; medewerkers Dar aangeslagen

Amateur­clubs in regio Nijmegen: ‘Niet trainen? Dan ook geen inhaaldu­els’

NIJMEGEN - De KNVB biedt amateurvoetbalclubs komend weekeinde de mogelijkheid om, nu avondtrainingen verboden zijn, op vrijwillige basis competitieduels in te halen. De animo is in de regio Nijmegen vooralsnog uiterst gering.

1 december