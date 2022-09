Figuranten hebben goed verdiend aan ‘A Bridge Too Far’ en halen herinneringen op aan de film

In Infocentrum WO2 Nijmegen waren zo’n 100 figuranten te gast. Ook acteur Peter Faber (kapitein Arie Dirk ‘Harry’ Bestebreurtje) en productieassistente Reineke Kramer uit De Steegh waren erbij. ,,Het was de mooiste werktijd in mijn leven", zegt Kramer. ,,Het was maar van april tot oktober, maar tot op de dag van vandaag ben ik er nog mee bezig.” A Bridge Too Far vertelt het verhaal over operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog, waarbij de geallieerden Arnhem proberen te bevrijden. De opnames van de film uit 1977 vonden plaats in Nijmegen, Bronckhorst en Deventer.

Bij de opnames maakte Nederland kennis met Hollywood. Verhalen over lunchen met Sean Connery, tennissen met Robert Redford, de rits vrouwen bij het hotel van Connery en het ziekenhuisbezoekje na de spacecake voor Ryan O’Neal zijn legendarisch.



Veel mensen herinneren zich het uitstekende loon dat de figuranten ontvingen: 68 gulden per dag. Dat is niets in vergelijking met de twee miljoen dollar die Robert Redford voor een paar draaidagen kreeg. Maar er werd ook met een knipoog stilgestaan bij de foutjes die in de film zijn geslopen. Zo is bij de opmars over de Waalbrug de Sint-Stevenskerk een aantal keer in beeld, terwijl die in de oorlog aan puin was geschoten. Ook is het kantoor van Royal Haskoning te zien, dat pas in de jaren '70 werd gebouwd.