Fijne herberg, maar de gerechten verliezen onderweg passie

De wc uit om je broek dicht te maken: toilet is na renovatie in Kolping­buurt wel heel erg krap

15:08 Nijmegen - Een toiletbezoek in de Nijmeegse Kolpingbuurt kan wel eens lastig worden, zeker voor een zwangere vrouw of iemand die slecht ter been is, vindt bewoner Johan Heijmink: ,,Het toilet is wel héél klein geworden.”