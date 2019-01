File op A325 tussen Nijmegen en Arnhem door ongeluk, weg weer vrij

Stelende bejaarden­ver­zorg­ster hoort werkstraf en beroepsver­bod eisen en vindt dat terecht

28 januari HUISSEN/ NIJMEGEN/ ARNHEM – Tegen een 43-jarige bejaardenverzorgster uit Huissen is maandag een werkstraf en een beroepsverbod geëist. De vrouw maakte zich in 2015 en 2016 schuldig aan het bestelen van bewoners van het verzorgingshuis in haar woonplaats waar ze werkte. Na betrapping trad ze in dienst bij een tehuis in Nijmegen waar ze zich in 2017 schuldig maakte aan diefstallen.