File op A73 door kapotte auto: rechterrijstrook dicht

ontmoetingen sinan can De veerkracht van tante Gülsüm: ‘Het is het waard, elke seconde op deze aarde’

20 januari Journalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist voor verhalen (vooral) naar het Midden-Oosten. En misschien was hij in Colombia wel De Mol. Onderweg ontmoet hij mensen. Daarover schrijft hij elke week op deze plek een verslag.