File op A73 door ongeval bij Nijmegen, weg is weer vrij

Gastgezin­nen zijn onmisbaar voor Go Short 2019

14:28 NIJMEGEN - De 11de editie van het Go Short festival is inmiddels in volle gang. In totaal 500 filmmakers en andere professionals uit binnen- en buitenland streken woensdag neer in Nijmegen om hun films aan het publiek te tonen en zich te laven aan het werk van anderen.