Filosofiestudenten eisen openheid van Radboud Universiteit over ongepast handelen hoogleraar: ‘Laat dit geen doofpot-affaire worden!’

Verkeers­boe­tes niet betaald? Dan kun je in Nijmegen weer een wielklem verwachten

28 september NIJMEGEN - Wie in Nijmegen zijn verkeersboete niet betaalt, kan een wielklem verwachten. In de coronaperiode heeft de politie dit paardenmiddel tijdelijk niet ingezet. Maar nu gaat de politie weer boetes incasseren. De wielklem is daarbij de uiterste sanctie.