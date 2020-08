Filosoof en ex-Denker des Vaderlands: ‘Mensen gaan niet dood aan corona, het virus geeft ze een zetje’

De titel van uw boek luidt: ‘De coronastorm, hoe een virus ons verstand wegvaagde’. Hoe zit dat?

René ten Bos: ,,Zoals het virus in het lichaam een kettingreactie veroorzaakte, zo veroorzaakt het ook een overreactie in de samenleving. Er is een epidemie en die brengt een nare ziekte met zich mee. Maar hoe bedreigd zijn wij als we kijken naar de cijfers van het aantal coronadoden?’’



,,Er zijn andere aandoeningen, ziektes en problemen die veel meer doden veroorzaken. Hongerslachtoffers, dat zijn gigantische aantallen. Waarom reageren we niet stoïcijnser op een ziekte als Covid-19 die vooral ouderen treft?’’



Waarom hebben we niet dezelfde houding als bij de griep, twee jaar geleden waarbij ook veel doden vielen?

,,Dat is een belangrijke vraag. Waarom veroorzaakt juist deze epidemie zo veel onrust? En waarom zijn we bereid grote delen van de economie stop te zetten?’’