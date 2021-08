FIOD verdenkt Nijmegenaar (47) van verkopen valse, negatieve uitslagen van coronatest

Politiek: Afghanen welkom op Heumens­oord, ‘maar schrik­beeld is wel dat vluchtelin­gen in de kou zonder perspec­tief zitten’

25 augustus NIJMEGEN - De Nijmeegse politiek staat als een blok achter burgemeester Bruls wat betreft de opvang van vluchtelingen in Heumensoord. Dat blijkt uit een rondgang langs de verschillende partijen. Wel is er bezorgdheid over de plek van de noodopvang.