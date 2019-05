FIOD verdenkt Nijmegenaar van grootschalige fraude met warmtepompen

Vrouw die net hersteld is van zware tia bestolen van portemon­nee: ‘Dit is heel triest’

15:53 NIJMEGEN - Een Nijmeegse (71) die net hersteld is van een zware tia, is woensdagmiddag in de Etos op het Nijmeegse station bestolen van haar portemonnee. Een zwaar verslaafde man griste de portemonnee zo uit de tas van de vrouw, die zeer slecht ter been is.