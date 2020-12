FIOD vindt wapens en wietkwekerij en pakt verdachte op voor faillissementsfraude van 400.000 euro

Nachtelij­ke naaktlo­pers op Keizer Karelplein Nijmegen aangehou­den

6 december NIJMEGEN - Waarom ze met zijn tweeën naakt aan het hardlopen waren op het Keizer Karelplein in Nijmegen is nog onduidelijk. Wat wel zeker is: het was een van de meest bijzondere dingen die de Nijmeegse politie meemaakte. Een gebeurtenis die bovendien een legendarische hashtag opleverde.