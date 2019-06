Flessen met GHB aangetroffen in voormalig Belastingkantoor

De politie kwam de plek waar de harddrug waarschijnlijk ook is vervaardigd op het spoor na een melding van de huismeester. Die trof een ernstig vervuilde keuken aan in het gebouw. Ook stonden er in de keuken diverse flessen met een stroperige inhoud.



Omdat in eerste instantie onbekend was om wat voor stoffen het ging, werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. Een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen stelde vervolgens vast dat het om GHB ging.



Geen aanhoudingen

Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. De gemeente voert de flessen GHB af om ze vervolgens te vernietigen.



Het deel van het pand waar de drugs werden aangetroffen staat op dit moment leeg. In het gebouw gaat de gemeente de komende negen jaar tijdelijke bewoning realiseren.