Fleur uit Nijmegen doet mee aan Project Rembrandt: ‘Je móet je volledig overgeven, heel tof’

PvdA en GroenLinks: bouw kunstwerk voor gastvrij en tolerant Nijmegen

29 januari NIJMEGEN - De PvdA en GroenLinks willen dat in Nijmegen een kunstwerk komt dat het ‘gastvrije en tolerante karakter van de stad’ benadrukt. Binnenkort dienen de partijen daartoe een motie in. Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman: ,,Op zoveel plekken in de wereld is nog oorlog en zijn mensen in nood, het is goed om daar ook in Nijmegen bij stil te staan.”