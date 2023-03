Flink minder WW-uitkeringen in Berg en Dal

aan de andere kant Energie­Fixers hielpen al ruim 2.250 Nijmeegse huishou­dens: ‘Veel mensen zitten met handen in het haar’

DUKENBURG – Hoge energierekeningen, tochtende kieren en handen in het haar over de kosten: door de fors gestegen energieprijzen, is het voor sommige mensen realiteit. Ook in Nijmegen. EnergieFixers bieden hulp. Zij hebben afgelopen halfjaar al meer dan 2.250 huishoudens bezocht.