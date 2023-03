Flinke schade bij Nijmeegs cafetaria Dwars

Roep om snel ingrijpen tegen levensge­vaar­lij­ke paardenkas­tan­je: ‘Mensen kunnen overlijden’

De zware toppen van de paardenkastanje bij de voormalige katholieke kerk in Heumen kunnen ieder moment vallen op een auto, voorbijganger, of rustende bankzitter. De sfeerbepalende boom is namelijk doodziek en daarom zal de zaag spoedig in de riante boom gezet moeten worden. Maar wie gaat ingrijpen en wanneer, is nog altijd onduidelijk.