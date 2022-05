Flitspalenrammer actief in Nijmegen? Nummer 3734 en 3010 gingen omver: ‘Lekker laten liggen!’

Provincie trekt 20 miljoen euro uit om duizenden woningen te verduurza­men: ‘Geen hogere lasten voor huurder’

Bijna 6000 huizen in Gelderland worden milieuvriendelijker gemaakt met geld van de provincie. Dertig wooncorporaties krijgen in totaal 20 miljoen euro. De wooncorporaties zelf leggen gezamenlijk 200 miljoen euro in.

22 mei