Floris (17) hoopt op onvergetelijk kerstdiner voor daklozen: ‘Als je geen geld hebt, doet dat iets met je psyche’

NIJMEGEN/VELP - De kerstgedachte kwam dit jaar al vroeg bij de jonge Floris Dondergoor (17) uit Winterswijk. Op zijn stage bij Stadswandeling Vagebond in Nijmegen kreeg hij de opdracht om een kerstdiner voor daklozen te organiseren. Hij is hard op weg om zijn doel te bereiken.

Een locatie voor het diner is al gevonden: ABC Restaurant in Velp (gemeente Grave). De kok is bereid mee te werken. Nu nog vervoer en kerstversiering, alles moet erop en eraan. Daar is budget voor nodig, dus startte Floris een crowdfundingsactie. Uiteindelijk doneerden 43 mensen samen ruim 1100 euro.

Zijn moeder zei altijd al dat hij een zorgzaam type is. Als Floris daarover nadenkt, klopt het wel: ,,Als er iemand bij ons thuis ziek is, ga ik eten en drinken brengen. En ging er vroeger een vriendje of vriendinnetje onderuit, dan was ik degene die vroeg of het ging.”

Floris’ keuze voor de studie maatschappelijke zorg kwam dus niet uit de lucht vallen, maar is hem op het lijf geschreven. ,,Hiervoor liep ik stage in een huis met vijf dementerende ouderen. Ik weet nu wel dat ik daar niet mijn beroep van wil maken, want je begeleidt ze naar het einde.”

Streetwise

De student werkt liever met mensen die beter kunnen worden en dan vooral op het gebied van de geestelijke gezondheid. ,,Ik vind het interessant hoe een mens in elkaar zit en hoe bepaalde ziektebeelden ontstaan.” Zijn voorkeur ging daarom in eerste instantie uit naar een stageplek bij de GGZ, maar dat was als tweedejaars student niet mogelijk.

,,Dit kwam er dan wel het dichtste bij in de buurt.” De stadswandelingen van Vagebond worden verzorgd door (ex-)daklozen. In de paar maanden die Floris nu bij hen rondloopt, is hij al een stuk ‘streetwiser’ geworden. Hij ontmoet daklozen en leert ze kennen. ,,Ik had vroeger het gevoel dat ze alleen maar aan de drugs waren en een plekje zochten om te slapen. Mensen zeggen ook vaak dat ze niet goed bij hun hoofd zijn en hun best niet doen. Dat idee had ik ook wel een beetje.”

Quote Ik had vroeger het gevoel dat daklozen alleen maar aan de drugs waren en een plekje zochten om te slapen

Hij heeft dat beeld inmiddels drastisch bijgesteld. ,,Er zijn allerlei redenen waarom ze dakloos zijn geworden. Brand in huis bijvoorbeeld en dan niet verzekerd zijn, of een erfenis die niet doorging. Als je geen geld hebt, doet dat ook iets met je psyche.”

Begrip

Floris heeft dus meer begrip gekregen voor de daklozen en doet op zijn stage van alles om ze te helpen. Contact leggen met B&B’s en bedrijven bijvoorbeeld, om meer slaapplaatsen te krijgen. Er zijn in Nijmegen tussen de 200 en 300 thuislozen, zij hebben geen adres.

Tweederde van hen slaapt bij het Leger des Heils of bij vrienden. ,,Een derde is echt dakloos en heeft dus geen slaapplek. Zij liggen vaak aan het water en in de zomer trekken ze aan het einde van de dag ook naar de Ooijpolder. Langs de paden zie je dan stukjes zeil liggen. Ik heb weleens gehoord dat ’s avonds de ratten over hen heen lopen.”

Quote Ik heb weleens gehoord dat de ratten over hen heen lopen. Zorg dat ze 's avonds altijd onderdak hebben en niet alleen als het -3 graden is en het moet.



Hij vindt dat de gemeente Nijmegen best meer voor haar daklozen zou kunnen doen. ,,Zorg dat ze 's avonds altijd onderdak hebben en niet alleen als het -3 graden is en het moet.” De daklozen en ex-daklozen die de Stadswandeling verzorgen wezen Floris op de maatregelen die de gemeente volgens hen treft om ze uit het centrum van Nijmegen te weren. ,,Ze maken een extra leuninkje in de bankjes, zodat die ongemakkelijk zijn om op te liggen.” Floris kan het, zacht gezegd, niet waarderen.

Onvergetelijk kerstfeest

Het organiseren van het kerstdiner is voor hem allang niet meer alleen maar een stageopdracht. De daklozen moeten een onvergetelijk kerstfeest krijgen. Een locatie, kerstversiering, servies en bestek, alles moet erop en eraan.

Er is vooralsnog plek voor 20 gasten. Aanvankelijk zou het diner in het Nijmeegse Kolpinghuis plaatsvinden, maar dat bleek toch te duur. ,,Nu gaan we naar het ABC restaurant in Velp. We moeten nog wel vervoer regelen.” Acht vrijwilligers meldden zich via de crowdfundigsite en komen helpen. Het pas opgerichte Koor Noord komt met twintig man kerstliederen zingen. ,,Dat geeft sfeer.”