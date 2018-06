FNV boos: gemeenten moeten kappen met Vérian Care & Clean en zelf ingrijpen

Ook moeten gemeenten veel meer dan nu de regie pakken bij het regelen van de werkgelegenheid voor de 1.200 werknemers, merendeels huishoudelijke hulpen.

Een brief met deze strekking is woensdag verstuurd naar alle burgemeesters en wethouders. De FNV vindt dat de gemeenten hun plicht verzaken door geen verantwoordelijkheid te tonen.

Zoals bekend heeft FNV een sterke voorkeur voor een overname door thuiszorgorganisatie TVO Huishoudelijke Hulp. Volgens Van der Hoorn heeft Nijmegen als grootste Vérian-gemeente (1.250 van de 4.000 cliënten) hiermee al op 24 mei officieel ingestemd. De gemeente zelf bevestigt dit niet, terwijl dat volgens Van der Hoorn wel zou moeten. ,,Geef de huishoudelijke hulpen eindelijk duidelijkheid. Onbegrijpelijk dat de gemeente dit niet doet."

Gebrek slagkracht

Verder verwijt de FNV gemeenten slagkracht. 'De gemeenten zijn totaal niet betrokken geweest bij het overleg met de curator over de overname van het failliete Care & Clean BV', schrijft de FNV. 'Gezien het maatschappelijk belang voor bewoners, de 4.000 cliënten en de 1.200 werknemers zouden de 18 gemeenten in het werkgebied van Vérian een actieve rol moeten vervullen om de overname in goede banen te leiden. Dat is niet gebeurd en zou wel moeten gebeuren.'

FNV stelt dat de gemeenten slecht werkgeverschap belonen, mocht een akkoord worden gesloten over een doorstart van Vérian. ,,De opvolger van Vérian Care & Clean wil vrij shoppen in het personeelsbestand van de failliete BV door niet 100, maar 70 procent van de directe werknemers over te nemen. En dat ook nog tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. De zieke werknemers en een deel van de backoffice krijgen geen nieuw dienstverband", aldus vakbondsbestuurder Wim van der Hoorn.

Te weinig betalen

FNV hamert er op dat de huidige problemen mede zijn veroorzaakt, doordat gemeenten te weinig betalen voor huishoudelijke hulpen. Het faillissement van Vérian Care & Clean brengt de bedrijfssector volgens FNV onnodig in een negatief daglicht. ,,Terwijl de sector kampt met grote personeelsproblemen op de arbeidsmarkt en de toenemende krapte op die arbeidsmarkt. Tot 2025 heeft de sector Zorg en Welzijn 125.000 extra mensen nodig. Het faillissement bij Vérian doet de sector geen goed. Daarom moeten we er alles aan doen om de zaak Vérian goed op te lossen en in de toekomst voorkomen dat dit opnieuw gebeurt."