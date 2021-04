FNV: geef corona-testbewijs aan werknemers die grensoverschrijdend werk doen

De mensen die in het grensgebied wonen en werken en daarvoor de grens moeten passeren, het gaat om zo'n 50.000 mensen, moeten voor zo'n bewijs nu naar een commercieel bureau. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen.



De testbewijzen zijn nodig omdat de Duitse overheid daar sinds 6 april om vraagt. Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland, heeft Duitsland ons land aangemerkt als hoog-risicogebied.



Bij het passeren de grens Nederland-Duitsland vraagt de Duitse overheid een negatieve corona-testuitslag die niet ouder is dan 72 uur. Dat testbewijs moet in de Duitse taal zijn opgesteld. Mensen die in het ene land wonen en in het andere land werken hebben deze negatieve testuitslag dus nodig om ofwel naar hun werk te gaan, ofwel om naar huis te gaan. Hier wordt flink op gecontroleerd en hoewel diverse deelstaten verschillende regels hebben, kunnen de boetes oplopen tot 25.000 euro.