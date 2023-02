Foodfestival Trek komt in juni naar Nijmegen: nog steeds gratis, drinkbeker kost kleine 3 euro

Plastic beker zonder statiegeld

Die zet bleek succesvol. De plastic afvalberg in de straten nam drastisch af en in totaal werd 21.760 kilo aan bekers ingezameld. Genoeg om 2,4 miljoen nieuwe bekers te produceren.

Gestegen energieprijzen

Wat de prijs van een hapje en een drankje tijdens het festival is, wordt later duidelijk. Ook de kraamhouders en de organisatie kampen met de toegenomen energie- en grondstoffenprijzen, zegt Van Sprang.

,,Wat hun prijzen worden weten we nog niet. Daarnaast zijn we de bezetting en opzet voor het festival nog aan het bekijken. Wij doen in ieder geval ons best om zo min mogelijk door te rekenen naar de bezoekers. Het festival moet toegankelijk blijven.”