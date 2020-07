Foppen loopt nationaal record tijdens ‘geheime race’ in Nijmeegs Goffertpark

UpdateNIJMEGEN - Nijmegenaar Mike Foppen heeft zondagochtend in alle vroegte een nieuw nationaal record gelopen op de 5 kilometer. Hij liep 13,31 (officieus) tijdens een ‘geheime race’ in het Nijmeegse Goffertpark waar ook andere topatleten startten.

Het nationale record stond op naam van Kamiel Maasse (13,46) uit 1997. Bij de vrouwen won Maureen Koster in 15.25.

De race werd gewonnen door de Spanjaard Ouassim Oumaiz. Hij liep 13.19, een Spaans record.

Foppen is erg tevreden: ,,Er lag voor mij wel wat druk omdat het in Nijmegen is. Ik woon hier vijf minuten vandaan. Ik voelde druk om te presteren. Het is supermooi dat het dan zo allemaal loopt. Ik was niet echt bezig met dit record, tot vorige week. Toen liepen we hier hetzelfde rondje en toen liep ik eronder. Toen dacht ik: het zou wel heel mooi zijn als ik zo’n Nederlands record officieel op mijn naam kan krijgen. Ik ben daar dus super blij mee. Ik dacht zelf aan 13.38 of 13.37.’’

Rustig op de zondagochtend

De wedstrijd was tot zondag 9.00 uur stilgehouden omdat de organisatie - en de gemeente - bang waren dat er in deze coronatijden te veel publiek op af zou komen.

,,We mochten er van tevoren geen ruchtbaarheid aan geven, ook omdat we de contacten met de gemeente Nijmegen goed willen houden”, zegt Alexander Vandevelde, voorzitter de Stichting Zevenheuvelenloop. ,,Het Goffertpark was geschikt omdat het hier rustig is op zondagochtend. We zijn hier twee keer wezen kijken en zagen dat er op een paar wandelaars na niet veel te doen is.”

Foppen vond het wel raar om er niets over te kunnen zeggen. ,,Ik was gisteren op Papendal bij een testwedstrijd, om te kijken. Mensen vroegen me daar of ik niet meedeed. Ik wilde zeggen dat ik vanochtend moest lopen, maar dat kon niet.’’

De officieuze uitslagen zijn hier te vinden.

Volledig scherm Mike Foppen tijdens zijn finish in het Nijmeegse Goffertpark. © DG