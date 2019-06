FortaRock in Goffertpark: warmte te lijf met vlammende hardrock en gloeiende metal

Bezorgde zwangere vrouwen laten zich massaal inenten: tekort aan vaccins

12:15 NIJMEGEN - Er is in Nederland op bepaalde momenten een tekort aan kinkhoestvaccins doordat zwangere vrouwen zich en masse laten inenten tegen de gevreesde luchtweginfectie. Daar komt bij dat een geplande levering van vaccins afgelopen weken vertraagd was.