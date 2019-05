Fortarock in Nijmegen heeft alles, behalve een publiekstrekker

Eigenlijk valt over Fortarock geen onvertogen woord te zeggen. De sfeer op het tweedaagse metalfeest is steevast prima, muziekcritici loven ieder jaar de uitgebalanceerde programmering en een kaartje voor het hele weekend is goedkoper dan die voor - pak 'm beet - een concert van Phill Collins, die volgende maand ook in het Goffert staat.



Toch wil het dit jaar niet bepaald vlotten met de kaartverkoop. Voor aankomend weekend zijn pas een paar duizend tickets verkocht. En dat terwijl het de tiende editie is, nota bene een jubileum.



Het noopt de organisatie tot een bijzondere actie: iedere betalende bezoeker mag iemand gratis meenemen naar het festival. Daarmee hoopt Korstanje eindelijk uit te komen op zo’n 7.500 á 10.000 bezoekers.